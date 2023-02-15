Челябинск возглавил список городов с лучшими условиями для покупки жилья с маткапиталом

На средства материнского капитала в Челябинске можно в среднем компенсировать 37,4% затрат при покупке однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м на вторичном рынке. Это наибольший показатель среди городов-миллионников страны, пишут «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Этажи».

За основу расчета эксперты взяли среднюю стоимость квадратного метра вторичного жилья в мегаполисах и размер материнского капитала после рождения второго ребенка — 775,6 тыс. руб.

Следом за Челябинском в рейтинге идут Волгоград и Омск, где маткапиталом можно погасить 29,7% и 29,2% затрат при покупке квартиры. Меньше всего показатель составил в Москве (7,7%), Санкт-Петербурге (12,4%) и Казани (18,3%).