В Самарской области оборудуют 64 зарядные станции для электромобилей

Установка 27 стационарных автомобильных зарядных станций планируется в текущем году в Самарской области. Еще 37 объектов появятся в регионе в следующем году. Об этом сообщает областное правительство по итогам совещания по указанной теме.

«Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий»,– приводятся в сообщении слова перого вице-губернатора – председателя регионального правительства Виктора Кудряшова.

В настоящее время определены площадки для размещения зарядных станций. Уже проведены переговоры с сетевыми организациями. Ранее сообщалось о том, что в создание новых зарядных станций для электромобилей в Самарской области будет инвестировано почти 5,5 млн руб.

Георгий Портнов