Средняя зарплата жителей УрФО выросла до 63 тыс. рублей

За 2022 год средняя зарплата жителей Уральского федерального округа (УрФО) выросла на 5% относительно показателей 2021 года – до 63,4 тыс. руб., следует из исследования hh.ru. По уровню зарплат УрФО уступает лишь Москве и Московской области (117,8 тыс. руб.), а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области (94,6 тыс. руб.).

В среднем по России доходы граждан в среднем вросли на 5,6% – почти до 88 тыс. руб. Лидерами по приросту совокупного дохода в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы выросли на 7% и достигли 130,3 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты оказались у топ-менеджеров (593,1 тыс. руб.), однако в сравнении с 2021 годом их доходы не изменились.

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