Brabus выпустил новый мотоцикл 1300 R Edition 23

Тюнинг-ателье Brabus представило новую модификацию первого в своей истории мотоцикла Brabus 1300 R — исполнение Edition 23.

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Немецкие специалисты взяли за основу австрийский мотоцикл KTM 1290 Super Duke R Evo, который получил особые обтекатели из углепластика, новое седло, фирменные 9-спицевые диски Monoblock Z, новую фару и особый декор. 180-сильный 1,3-литровый двигатель V2, полуактивная подвеска WP и другие технические элементы остались стандартными.

В продажу Brabus 1300 R выйдет в двух версиях в цветах Superblack и Stealth Gray, каждая из которых будет выпущена тиражом 145 экземпляров. Мотоциклы для покупки доступны только через сайт KTM.

Напомним, премьера Brabus 1300 R состоялась в феврале 2022 года — тогда было сделано две модификации по 77 мотоциклов каждая.

Максим Вершинин

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