Суд снял обеспечительные меры с участка японского девелопера на ул. Толмачева, 3

Арбитражный суд Пермского края снял обеспечительные меры с земельного участка японского девелопера «Юника» по ул. Толмачева, 3. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе суда. Участок был приобретен компанией «Юника» у застройщика «Трест №14», ныне находящегося в банкротстве. Конкурсный управляющий «Треста №14» пытался оспорить продажу этой земли, и в рамках разбирательства суд запретил Росреестру регистрировать переход права собственности на площадку по ул. Толмачева, 3. Признать недействительной сделку по продаже участка «Юнике» управляющему не удалось. 7 февраля ООО СЗ «Юника Проджект» направило в суд заявление о снятии обеспечительных мер со своего участка. Суд удовлетворил требования компании 14 февраля.

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Площадь земельного участка на ул. Толмачева, 3, составляет 3,6 тыс. кв. м, на нем расположен незавершенный дом «Треста №14». Эту территорию «Юника» купила у «Треста №14» осенью 2018 года вместе с участками по ул. Рязанской. В ноябре 2022 года суд отказал конкурсному управляющему «Треста №14» Олегу Касьянову в оспаривании сделки по ул. Толмачева. Позднее это решение оставила в силе апелляционная инстанция. Ранее сообщалось, что японская компания собиралась снести незавершенный объект на ул. Толмачева, 3, и построить на его месте новый жилой дом.

Конкурсное производство в отношении «Треста №14» было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.