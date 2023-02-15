Умер председатель Ростовской областной ассоциации фермеров Вадим Бандурин

Вчера в Ростовской области в последний путь проводили председателя ассоциации фермеров Ростовской области Вадима Бандурина, об этом сообщил депутат Законодательного собрания Дона Сергей Косинов на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Вадим Бандурин ушел из жизни 10 февраля 2023 года в возрасте 43-х лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Сергея Косинова в «Вконтакте» Фото: страница Сергея Косинова в «Вконтакте»

Вадим Бандурин был основателем торгового дома «Агротехник» и предприятия ООО «Новые агроинженерные решения» («НАИР»). Также предприниматель являлся одним из организаторов Ассоциации сторонников прямого посева. В последние годы он отошел от бизнеса в связи с тяжелым состоянием здоровья.

«Он много помогал мне, был моим консультантом в области сельского хозяйства, он болел душой за состояние фермерства в области, всегда предлагал что-то новое, пользовался заслуженным авторитетом среди представителей сельскохозяйственной отрасли», - написал о почившем Сергей Косинов.

Анастасия Назарова