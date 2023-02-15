Покупка флагов и гербов для школ Татарстана обойдется в 38 млн рублей

На покупку комплектов флагов и гербов России и Татарстана для школ региона потратят 38,4 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Закупка состоится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование». Всего гербы и флаги будут поставлены в 275 общеобразовательные учреждения. Каждая школа получит по одному флагу России и Татарстана с уличными флагштоками, по одному протокольному флагу, по десять настольных флагов, а также по одному большому и малому гербу России и Татарстана.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета Татарстана и РФ. Флаги и гербы появятся в школах региона до конца этого года.

"Ъ-Казань"