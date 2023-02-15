В Горячем Ключе сиделка похитила у 84-летней женщины 500 тысяч рублей

В течение полугода 66-летняя приезжая, работая сиделкой у пожилой женщины в Горячем Ключе, похитила 500 тыс. руб. с ее счетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленница находилась под подпиской о невыезде на период следствия.

«Уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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