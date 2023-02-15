Число автокредитов в Удмуртии сократилось на 3,1% за четыре года

За последние четыре года количество действующих автокредитов в Удмуртии сократилось на 3,1%, сообщает пресс-служба НБКИ. Так, по данным на декабрь 2019 года жители региона взяли 31,8 тыс. автокредитов, 2020 году — 31,4 тыс., 2021 году — 33,1 тыс., 2022 году — 30,8 тыс. единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России за последние четыре года количество действующих автокредитов увеличилось на 0,5% и составило 1,83 млн. единиц на конец 2022 года. Однако, несмотря на небольшой рост по сравнению с «предпандемийным» периодом, в прошлом году число автокредитов в портфелях банков сократилось на 7,4%.