Ленинский райсуд вернул прокурору дело о получении ожогов ребенком в частном саду

В Саратове уголовное дело о получении ребенком ожогов в частном детском саду вернули прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда, в который уголовное дело поступило на рассмотрение в середине декабря прошлого года.

Дело возвращено прокурору «для устранения допущенных нарушений закона при составлении обвинительного заключения, что является препятствием рассмотрения его судом».

Обвиняемой по нему проходит индивидуальный предприниматель – владелица частного сада. По версии следствия, она не организовала надлежащим образом порядок приема пищи в детском центре и работу сотрудника по присмотру и уходу за детьми. Из-за этого на одного из воспитанников опрокинулся чайник с кипятком, и ребенок получил ожоги 1-3-й АБ степени общей площадью 10% тела.

Марина Ковалева