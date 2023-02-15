Количество действующих автокредитов в Челябинской области за три года выросло на 5,5%

В Челябинской области, по данным на декабрь 2022 года, действовало 66,6 тыс. автокредитов. По этому показателю регион занимал седьмое место в России. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй. За три года количество действующих кредитов на покупку автомобилей выросло на 5,5%.

В ежегодной статистике в конце 2020 и 2021 годов наблюдался рост количества автокредитов. Так, в 2019 году их было 63,1 тыс., в 2020-м – 66,7 тыс., в 2021-м – 71,7 тыс. А в декабре 2022 года показатель просел сразу на 5,1 тыс. единиц.

Во многих регионах, вошедших в топ-30 по количеству действующих автокредитов, показатель за три года уменьшился. Лидером по отрицательной динамике стала Самарская область, где число займов на покупку машин сократилось на 12,3%, в тройке также Санкт-Петербург (-12%) и Москва (-11,5%). Лидерами роста стали Иркутская (+28%), Новосибирская (+22,9%) и Вологодская (+20,5%) области.