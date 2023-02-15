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Волгоградского подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков

В Волгоградской области в отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в январе подросток, желая заработать, вступил в интернет-переписку с неизвестным, который предложил ему заниматься раскладкой наркотиков на территории Волгоградской области. Являясь куратором, неизвестный отправлял подростку информацию о тайниках с «оптовой» партией запрещенных веществ, а подозреваемый должен был заниматься изготовлением тайников и фотографировать их с указанием координат местонахождения.

31 января юноша получил от неизвестного данные о местонахождении в Волгограде тайников с наркотиками и забрал их содержимое для сбыта в области, но на автовокзале перед отправлением в Михайловку молодого человека задержали.

Проводится комплекс следственных действий.

Марина Ковалева

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