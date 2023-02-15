Экс-главе ж/д станции в Набережных Челнах дали условный срок за мошенничество

Набережночелнинский горсуд дал условный срок бывшему главе ж/д станции в Набережных Челнах Алмазу Ханову. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте суда.

СЛедствие считает, что свои преступления осужденный совершал на протяжении 2016 года. Всего он получил взятки более чем на 200 тыс. руб. В частности, он подписывал фиктивные акты об услугах промывки вагонов и контейнеров, а полученные за это деньги присваивал себе.

В итоге ему дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор суда в законную силу не вступил. Вину осужденный не признал.

"Ъ-Казань"