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Жителя Удмуртии обвиняют в избиении мужчины до смерти в подъезде из-за ревности к женщине

В Удмуртии 30-летнего жителя Сарапула заключили под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, трагедия произошла 11 февраля в квартире 35-летнего потерпевшего на улице Озерная в Сарапуле. Мужчины вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возник конфликт из-за ревности к сожительнице хозяина квартиры.

В ходе ссоры мужчины вышли в подъезд, где обвиняемый несколько раз ударил знакомого по голове. В результате повреждений он скончался на месте.

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