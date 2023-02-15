В Свердловской области похоронили сына священника, погибшего на спецоперации на Украине

В пос. Староуткинск (Свердловская область) похоронили 25-летнего Ивана Вильчинского – сына священника местного храма, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на главу поселка Любовь Бурухину.

На спецоперации уралец отправился в качестве добровольца в сентябре 2022 года. Срочную службу в армию он не проходил из-за астмы, однако с детства хотел стать танкистом. На СВО его назначили механиком — водителем танка.

В январе 2023 года военное подразделение, в которое входил Иван Вильчинский, попало под минометный обстрел. Спасая боевую технику, военный был ранен и впоследствии погиб.

Отпевал погибшего митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Он совершил большой подвиг. Подвиг ничем не меньший, чем совершали святые — святые мученики, святые царственные страстотерпцы»,– заявил митрополит.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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