Глава СКР потребовал доклад о проверке законности автогонок на льду озера Калды

Глава Следственного комитета РФ потребовал предоставить доклад об итогах проверки законности организации автомобильных гонок на льду озера Калды в Челябинской области. Такое поручение дано руководителю регионального управления СК Петру Решетникову. Об этом сообщают в информационном центре СК России.

На проведение автомобильных гонок на озере Калды (Кунашакский район) спортивным клубом ООО «АРМ Моторспорт» Александру Бастрыкину пожаловался член общественной организации. Он указал, что мероприятия проводятся по согласованию с местными властями, которые издали акт технического освидетельствования ледового автодрома на основании несуществующего постановления администрации. Общественник указал на возможную коррупционную составляющую в этих действиях.

В связи с обращением управление СКР по Челябинской области начало процессуальную проверку.