Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до поступления в магазины

Первую партию велосипедов «Кама» из 3 тыс. экземпляров раскупили еще до того, как они поступили в продажу. Об этом рассказал журналистам ведущий инженер-конструктор выпускающей велосипеды пермской компании «Форвард» Сергей Андреев в ходе пресс-подхода. «Мы сделали 3 тыс. штук, которые приурочены к юбилею, но был большой ажиотаж, и они закончились, не успев произвестись. Поэтому мы в срочном порядке дозаказываем велосипеды “Кама” в количестве еще около 10 тыс. штук. Сегодня заказ уходит на производство»,— цитирует господина Андреева ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На прошлой неделе компания «Форвард» сообщила о запуске серийного производства велосипедов «Кама», которые выпускались в Перми с 1970-х по 1990-е годы. Первая партия была лимитированной: в честь 300-летия Перми, которое город будет отмечать летом, на велосипедах размещен логотип юбилея. Планировалось, что в течение двух недель велосипеды начнут поступать в магазины дилеров завода.