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ФК «Амкар-Пермь» завершил первый сбор

Главный пермский футбольный клуб «Амкар-Пермь» во вторник провел контрольный матч против «Ильпара» из Ильинского, которым завершил первый этап подготовки к возобновлению чемпионат Второй лиги. Поединок окончился ничьей — 1:1. У «Амкара» гол забил Гиоргий Уридия.

Начиная с 11 февраля пермская команда сыграла три товарищеские встречи. Уступила в Екатеринбурге «Уралу» со счетом 0:2 и обыграла «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила на своем поле — 2:1.

Главный тренер клуба Рустем Хузин отметил, что в целом доволен как идет подготовка. «У ребят была большая нагрузка, но они справляются. Хорошо так же, что обошлись без травм»,— сказал тренер.

Ближайшие три дня футболисты отдохнут, а затем начнется второй этап подготовки, который пройдет так же в Перми. После этого «Амкар-Пермь» проведет третий предсезонный сбор в поселке Лоо Краснодарского края.

Первый матч в этом году пермская команда сыграет 2 апреля на выезде против «Торпедо» из Миасса.

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