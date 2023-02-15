В ДТП под Красноярском погибли два человека, трое пострадали

В столкновении двух автомобилей в Казачинском районе Красноярского края два человека погибли, трое доставлены в медучреждения, сообщает ГИБДД региона.

По предварительной информации, авария произошла на 178 км автодороги Красноярск — Енисейск около 9 часов утра. Столкнулись два легковых автомобиля - Toyota Fortuner и Subaru Forester. Погибли пассажир и водитель Toyota, водитель и пассажиры Subaru доставлены в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

О причинах ДТП пока не сообщается, на месте работает полиция. Известно, что в районе аварии наблюдается гололед, небо ясное.

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Лолита Белова