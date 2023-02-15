Гендиректором СГК назначен Максим Басов

Генеральным директором ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, входит в СУЭК) назначен Максим Басов. Он будет совмещать эту должность с должностью гендиректора СУЭК, сообщает пресс-служба СГК. «Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надежности теплоснабжения в крупных сибирских городах», — сказал господин Басов.

Ранее возглавлявший СГК Степан Солженицын перешел на пост председателя совета директоров СГК. Он будет заниматься стратегическими вопросами развития энергетических активов. Степан Солженицын был назначен впервые гендиректором СГК в 2018 году.

СГК занимается производством тепла в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Туве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,94% в СГК принадлежат СУЭК, еще 0.06% - у ООО «новосибирская теплосетевая компания».

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Оксана Павлова