Поступления по налогу на прибыль в бюджет Прикамья выросли на 500 млн рублей

За январь 2023 года в бюджет Пермского края поступило 12,5 млрд руб. Это 6,1% от годового плана по сводной бюджетной ведомости (207,4 млрд руб.). Об этом сообщается в отчете об исполнении краевой казны, размещенном в виртуальном кабинете депутата заксобрания.

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 3 млрд руб., что на 500 млн руб. больше, чем за январь 2022 года. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 2,3 млрд руб., что на 400 млн руб. меньше чем за январь прошлого года.

Безвозмездные поступления в региональную казну из других бюджетов, в сравнении с январем прошлого года, выросли на 800 млн руб. (с 1,1 млрд руб. до 1,9 млрд руб.). Возвращенные в бюджет остатки субсидий и субвенций прошлых лет сократились на 1 млрд руб. (с 4,2 до 3,2 млрд руб.), платежи по акцизам — на 500 млн руб. (с 1,2 до 0,7 млрд руб.).

Расходы бюджета Прикамья за первый месяц 2023 года составили 10,3 млрд руб. Это 4,4% от плана на год (235,5 млрд руб.). Профицит — 2,1 млрд руб.