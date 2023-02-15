В Приморье при реконструкции погранперехода выявлено мошенничество с бордюрами

Дальневосточная транспортная прокуратура и управление ФСБ по Приморью выявили факты злоупотреблений при проведении работ по обустройству автомобильного пункта пропуска (АПП) через госграницу с КНР «Пограничный». Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, Владивостокский филиал ФГКУ «Росгранстрой» в 2020 году произвел оплату в размере более 1,5 млн руб. за установку на территории АПП «Пограничный» бортовых камней «по периметру пешеходных дорожек». «Однако подрядной организацией в нарушение требований заключенного государственного контракта вместо бортовых камней из горных пород фактически установлены бордюры из бетона, которые в настоящее время начали разрушаться»,— сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал крайне неэффективной работу по модернизации и строительству погранпереходов в Приморском крае на границе с КНР. После посещения в июне 2021 года АПП «Пограничный» господин Трутнев заявил, что «давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций». «С 2013 года как там торчала арматура со стороны территории РФ, так она и торчит. Многокилометровая очередь, люди по четыре-пять дней живут в машинах»,— сказал вице-премьер.

В феврале этого года после посещения замминистра транспорта РФ Валентина Иванова пограпереходов в Приморье было заявлено, что завершить строительно-монтажные работы на АПП «Пограничный», начатые десять лет назад, планируется в 2024 году.

«Новый погранпереход позволит обеспечить пропуск до 1300 транспортных средств и до 13,8 тыс. человек в сутки (это в 9 раз больше существующих значений количеству транспорта и в 5,5 раза больше по числу людей)»,— сказано в сообщении Росгранстроя.

Алексей Чернышев, Владивосток