Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье при реконструкции погранперехода выявлено мошенничество с бордюрами

Дальневосточная транспортная прокуратура и управление ФСБ по Приморью выявили факты злоупотреблений при проведении работ по обустройству автомобильного пункта пропуска (АПП) через госграницу с КНР «Пограничный». Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, Владивостокский филиал ФГКУ «Росгранстрой» в 2020 году произвел оплату в размере более 1,5 млн руб. за установку на территории АПП «Пограничный» бортовых камней «по периметру пешеходных дорожек». «Однако подрядной организацией в нарушение требований заключенного государственного контракта вместо бортовых камней из горных пород фактически установлены бордюры из бетона, которые в настоящее время начали разрушаться»,— сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал крайне неэффективной работу по модернизации и строительству погранпереходов в Приморском крае на границе с КНР. После посещения в июне 2021 года АПП «Пограничный» господин Трутнев заявил, что «давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций». «С 2013 года как там торчала арматура со стороны территории РФ, так она и торчит. Многокилометровая очередь, люди по четыре-пять дней живут в машинах»,— сказал вице-премьер.

В феврале этого года после посещения замминистра транспорта РФ Валентина Иванова пограпереходов в Приморье было заявлено, что завершить строительно-монтажные работы на АПП «Пограничный», начатые десять лет назад, планируется в 2024 году.

«Новый погранпереход позволит обеспечить пропуск до 1300 транспортных средств и до 13,8 тыс. человек в сутки (это в 9 раз больше существующих значений количеству транспорта и в 5,5 раза больше по числу людей)»,— сказано в сообщении Росгранстроя.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...