В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг» на площади 400 кв. м

В конном клубе «Мустанг» в селе Нижняя Шиловка рядом с Сочи произошел пожар. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю. По информации портала Sochi1.ru, владельцы конюшен успели вывести лошадей из загонов после начала пожара.

Пожар начался в деревянной хозяйственной постройке площадью 260 кв. м. Первое сообщение о возгорании поступило в 18:52 мск 14 февраля. К 20:48 мск пожар был локализован, к 21:00 мск ликвидировали открытое горение.

В тушении пожара принимали участие 66 человек и 19 единиц техники. В МЧС пояснили, что тушение пожара было осложнено горной местностью, осадками, гололедицей, а также высокой горючей нагрузкой.

Олеся Павленко