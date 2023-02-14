Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕЭС спрогнозировал рост энергопотребления в Татарстане

Татарстан к 2028 году может увеличить потребление мощности до 5226 МВт, а прогнозируемое потребление электроэнергии — до 34,5 млрд кВт.ч, заявил председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий на совещании в Казани.

По его словам, за последние 10 лет установленная мощность энергосистемы Татарстана выросла на 24,3 % и к началу 2023 года составила 8 589 МВт. Выработка электроэнергии в целом по энергосистеме по итогам 2022 года составила 28 132,1 млн кВт.ч, что на 17,6% больше 2012 года. Потребление электроэнергии за 10 лет выросло на 25,4% и составило 33 001,9 млн кВ.ч в 2022 году.

Энергосистема Татарстан оказалась на пятом месте среди региональных энергосистем страны по абсолютному приросту потребления в 2022 году, отметил господин Опадчий. Он объяснил это расширением производства на «Нижнекамснефтехиме», «Казаньоргсинтезе», «Танеко», Заводе транспортного электрооборудования, комплексе глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» и в особой экономической зоне «Алабуга».

Председатель правления системного оператора добавил, что в Казанском энергорайоне ликвидирован дефицит мощности за счет ввода за десятилетие 16 новых единиц генерирующего оборудования мощностью 910 МВт. Также в республиканской энергосистеме обеспечено подключение новых крупных потребителей на величину около 700 МВт.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...