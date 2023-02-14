ЕЭС спрогнозировал рост энергопотребления в Татарстане

Татарстан к 2028 году может увеличить потребление мощности до 5226 МВт, а прогнозируемое потребление электроэнергии — до 34,5 млрд кВт.ч, заявил председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий на совещании в Казани.

По его словам, за последние 10 лет установленная мощность энергосистемы Татарстана выросла на 24,3 % и к началу 2023 года составила 8 589 МВт. Выработка электроэнергии в целом по энергосистеме по итогам 2022 года составила 28 132,1 млн кВт.ч, что на 17,6% больше 2012 года. Потребление электроэнергии за 10 лет выросло на 25,4% и составило 33 001,9 млн кВ.ч в 2022 году.

Энергосистема Татарстан оказалась на пятом месте среди региональных энергосистем страны по абсолютному приросту потребления в 2022 году, отметил господин Опадчий. Он объяснил это расширением производства на «Нижнекамснефтехиме», «Казаньоргсинтезе», «Танеко», Заводе транспортного электрооборудования, комплексе глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» и в особой экономической зоне «Алабуга».

Председатель правления системного оператора добавил, что в Казанском энергорайоне ликвидирован дефицит мощности за счет ввода за десятилетие 16 новых единиц генерирующего оборудования мощностью 910 МВт. Также в республиканской энергосистеме обеспечено подключение новых крупных потребителей на величину около 700 МВт.