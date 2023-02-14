Мэру оставят дубайские

Ленинский районный суд частично удовлетворил иск прокурора Самары к главе города Елене Лапушкиной и ее первому заму Максиму Харитонову. Требования касались возврата средств, которые, как считают правоохранители, чиновники мэрии незаконно потратили на командировку в Дубай, а также увольнения виновных в этом. В администрации города отмечали, что деньги были потрачены «исключительно в рамках служебной командировки, которая не могла являться туристической поездкой». В требовании уволить руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, а также вернуть «якобы необоснованно полученные 70 тыс. руб. отказано». Однако суд обязал главу города рассмотреть представления и устранить нарушения закона о противодействии коррупции, урегулировав конфликт интересов господина Маркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно решению суда, глава Самары Елена Лапушкина не обязана возвращать в бюджет 70 тыс. рублей, потраченные на поездку в Дубай

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Согласно решению суда, глава Самары Елена Лапушкина не обязана возвращать в бюджет 70 тыс. рублей, потраченные на поездку в Дубай

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ленинский районный суд частично удовлетворил иск прокурора Самары Артема Ярыгина к главе города Елене Лапушкиной и ее первому заместителю Максиму Харитонову. Требования касались возврата средств, которые, как считают в надзорном органе, городские чиновники незаконно потратили на командировку в ОАЭ, а также увольнения виновных в этом. Информация опубликована на сайте суда.

Как уточнили «Ъ» в пресс-службе администрации города, суд отказал в требовании уволить руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, а также вернуть «якобы необоснованно полученные 70 тыс. руб.».

По данным «Ъ», суд признал незаконным бездействие мэра — она не рассмотрела требования представления прокуратуры. На нее возложили обязанность устранить эти нарушения. Также суд обязал главу города рассмотреть представления и устранить нарушения закона о противодействии коррупции, урегулировав конфликт интересов руководителя департамента транспорта Сергея Маркина. Вопрос об урегулировании конфликта интересов уже бывшего главы департамента градостроительства Сергея Шанова не ставился в связи с его увольнением.

В судебном разбирательстве речь идет о служебной командировке в Объединенные Арабские Эмираты на восемь дней для участия в образовательном проекте для ста крупнейших городов РФ.Прокуратура считает, что деньги, предназначенные для служебного использования, чиновники потратили на туристические цели. В администрации отмечали, что относительно характера расходов при командировании муниципальных служащих в Дубай позиция мэрии «была и остается неизменной — денежные средства были потрачены исключительно в рамках служебной командировки, которая не могла являться туристической ­поездкой».

Изначально в поле зрения прокуратуры в связи с поездкой в Дубай оказались экс-руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов и глава муниципального департамента транспорта Сергей Маркин. Надзорный орган обратился в суд с требованием отставки этих чиновников «в связи с утратой доверия» после того, как в мэрии отказались исполнять аналогичное представление. Поводом стала проверка трат чиновников во время той же командировки в Дубай.

После возвращения в Россию Сергей Шанов утвердил авансовый отчет на сумму более 131 тыс. руб., из которых ему возместили транспортное обслуживание (10 тыс. руб.), проживание в отеле (42 тыс. руб.), суточные — более 26,5 тыс. руб. В прокуратуре уверены, что «заявленные средства были потрачены не в целях пребывания в служебной командировке, а в целях получения туристических услуг». Так, счета на оплату проживания в отеле содержат информацию об оказании туристической услуги, а документы, обосновывающие возможность компенсации найма жилья, отсутствуют. Кроме того, чиновник не предоставил документы, подтверждающие факт проживания в отеле в целях служебной командировки.

Надзорный орган также установил, что туристическая фирма оказала услугу bed and breakfast, то есть с питанием: «При этом для чиновников были предусмотрены ежедневные обеды, прогулки по даунтауну, экскурсии в пустыню и посещение Quarda Lakes». По мнению прокуратуры, главе департамента градостроительства необоснованно и незаконно возместили более 69 тыс. руб. В середине июля стало известно, что против Сергея Шанова возбудили уголовное дело из-за «незаконного расходования бюджетных средств, в том числе на командировки в России и за ее пределами». Ему инкриминируется ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения»). Расследование дела про­должается.

В конце сентября минувшего года Сергея Шанова уволили с поста руководителя департамента градостроительства Самары в связи с утратой доверия. Чиновник ранее подал уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов. Однако глава департамента поздно сообщил о ситуации. В администрации города тогда подчеркнули, что уход господина Шанова с должности не связан с рассмотрением представления прокуратуры по поводу его командировки в Дубай. Мэрия настаивает на том, что в последнем случае уволенный чиновник не нарушал закон.

Аналогичные нарушения законодательства о противодействии коррупции, по данным прокуратуры, допустил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, считает прокуратура. Ему «необоснованно и незаконно» возместили расходы в размере 107,2 тыс. руб., говорится в представлении. В частности, чиновнику компенсировали траты на услугу по выбору места в самолете в размере 4,1 тыс. руб., эти расходы не входят в перечень иных трат, связанных с командировкой.

Ранее в администрации Самары надеялись, что правоохранительные органы «детально разберутся в ситуации и установят отсутствие виновности муниципальных служащих». В мэрии отмечали, что в указанную служебную командировку Сергея Шанова направили в установленном порядке при прохождении обучения в рамках образовательного проекта для ста крупнейших городов РФ, и возмещение понесенных расходов производилось им не единолично, а через бухгалтерию департамента градостроительства с представлением соответствующих документов. Образовательный проект организовала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ при поддержке правительства РФ. «Обучение являлось бесплатным. За счет бюджетных средств были оплачены только проезд и проживание»,— поясняли в администрации.

Ани Айвазян