Восемь голов утром и один вечером

Вчера «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона, которую он проводит в ОАЭ, снова сыграл два товарищеских матча в один день. Утром сине-бело-голубые не основным составом разгромили клуб «Дубай Сити» со счетом 8:0, пять мячей забил форвард Иван Сергеев. А вот состав «Зенита», приближенный к главному, не справился с «Уралом» — причем второй раз за февраль. Игра завершилась вничью 1:1, как и первая, проведенная с этим соперником в Дубае. Кроме того, выяснилось, что кубковый матч «Зенита» с «Волгой», который хотели перенести в Петербург, состоится 25 февраля все-таки в Ульяновске — так решила комиссия РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Иван Сергеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Иван Сергеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Первый вчерашний спарринг прошел рано утром по московскому времени. «Зениту» противостоял «Дубай Сити», выступающий во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Игра носила тренировочный характер, тем не менее счет получился необычный. Особенно если учесть, что за «Зенит» вышли играть в основном резервные футболисты. Только защитника Родригао, полузащитника Далера Кузяева и форварда Ивана Сергеева можно отнести к тем, кто получал приличное игровое время в матчах чемпионата России. Сергеев стал главной звездой атаки, забив пять мячей. Он второй футболист в истории клуба, оформивший пента-трик в международном матче. Прежде такого результата добился Александр Кержаков в товарищеской игре с нидерландской командой «Тонегидо» на зимних сборах 2005 года. Сейчас Кержаков уехал работать тренером на Кипр и сам мечтает о том, чтобы кто-то в его команде мог забить пять голов за игру.

Иван Сергеев после матча сказал, что «Зенит» больше отталкивается от своей игры и от того, какие задания дает игрокам тренерский штаб. Поэтому соперника зенитовцы не заметили в прямом и переносном смысле. Была еще одна команда во время этой зимней кампании, которую петербуржцы «не заметили» — катарская «Аль Бидда». Ее «Зенит» разгромил со счетом 9:0 на первых сборах, которые прошли в Катаре.

Вечером вчерашнего дня соперником сине-бело-голубых стал «Урал», выступающий в РПЛ. Сейчас российским клубам так трудно подбирать достойных спарринг-партнеров на сборах, что приходится играть с одними и теми же. С «Уралом» команда Сергея Семака уже встречалась в тех же ОАЭ в начале февраля. Тогда все завершилось ничьей 1:1. И сейчас результат повторился. Только на этот раз счет открыла команда из Екатеринбурга: на 47-й минуте отличился Фаниль Сунгатулин, отправивший матч в ворота «Зенита» ударом с линии штрафной. На 71-й примерно с той же точки дальний угол ворот «Урала» поразил Маттео Кассьера. Интересно, что в официальных матчах за «Зенит» нападающий из Колумбии забивает редко: на его счету два гола в ворота «Факела» в Кубке России. В чемпионате России Кассьера не забивал. А вот на сборах провел уже третий гол — до этого поразил ворота катарского «Лусаила» и «Арарата-Армении».

В целом игра «Зенита» и «Урала» получилось скучной и не баловала опасными моментами. Такое впечатление, футболисты отбывали трудовую повинность. Хотя у «Зенита» вышли все звезды из Бразилии. Впрочем, на сборах у игроков могла накопиться усталость — они продолжаются уже месяц, если считать с того дня, когда команда отправилась из Петербурга в Катар. В этот раз «Зенит» не делал паузы с возвращением домой — сразу из Катара улетел в Эмираты, где продолжил тренироваться и проводить товарищеские матчи. Кто-то может позавидовать футболистам, которые перемещаются с курорта на курорт, но сами они от этого устают. Не надо забывать, что и отпуск игроки сейчас проводят, по большей части, в тех местах, где потом начинаются сборы.

Продержаться за границей петербуржцам осталось недолго — 17 февраля у них запланирован в Иране матч с местной командой «Сепахан». Потом игроки «Зенита» отправятся домой, где проведут заключительную часть подготовки ко второй части сезона. Она начнется для сине-бело-голубых четвертьфинальной игрой Кубка России с ульяновской «Волгой», которая пройдет совсем не в тех условиях, в которых игроки «Зенита» готовились к футбольной весне. 25 февраля в Ульяновске будет еще холодно. Поле на стадионе «Труд», где проводит свои матчи «Волга», команда из первого дивизиона,— не лучшего качества. Игра там даже могла не состояться: в город, где родился Владимир Ленин, будущий вождь пролетариата, несколько раз наведывалась комиссия из Российского футбольного союза, чтобы оценить готовность газона к матчу с «Зенитом». И только вчера было получено разрешение там играть. Чиновники убедились, что поле соответствует нормам РФС, «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам.

Болельщики «Волги» обрадовались. А игрокам «Зенита» надо готовиться к акклиматизации и тяжелым условиям предстоящей дуэли. Ульяновск — это все-таки не курорты Ближнего Востока.

Кирилл Легков