Хлеб уходит в плавание

С начала года динамика отгрузок зерна на экспорт в российских портах Азово-Черноморского бассейна возросла на 15-22%. На это повлияли как начало действия с 15 февраля экспортных квот, так и ценовое преимущество российского зерна, считают в Российском зерновом союзе. В итоге экспорт зерна в сезоне 2022-2023 ожидается на уровне 62,5 млн тонн, что почти на треть больше, чем в предыдущем сельхозсезоне. Эксперты отмечают, что дешевая российская пшеница не дает производителям выйти из колеи низкой рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первой декаде февраля в портах юга России активно отгружалась пшеница в Египет и Турцию

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ В первой декаде февраля в портах юга России активно отгружалась пшеница в Египет и Турцию

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

С 15 февраля в России начали действовать экспортные квоты на зерно. На период до 30 июня 2023 года они определены в размере 25,5 млн тонн. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минсельхоза РФ.

В Российском зерновом союзе (РЗС) «Ъ-Кубань» рассказали, что с начала сельскохозяйственного сезона (с 1 июля 2022 года) преимущественно через российские порты Азово-Черноморского бассейна за рубеж было отгружено 37 млн тонн зерновых, при этом темпы отгрузок ускорились. В РЗС уточнили, что с учетом установленных квот экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2022-2023 годов ожидается на уровне 62,5 млн тонн. В предыдущем сезоне экспорт зерна составил 38,1 млн тонн. Таким образом, несмотря на установленные квоты, в этом году экспорт сельскохозяйственной культуры вырастет почти на треть.

По данным РЗС, проблемы, вызванные скрытыми санкциями (сложности со страхованием поставок и фрахтом судов из Европы и т. д.), а также падение экспортных показателей до середины октября, были разрешены, и с середины октября фиксируется серьезный рост отгрузок, в последние месяцы примерно на уровне рекордного сезона 2020-2021 года. Ранее Минсельхоз заявил о 15-процентном росте экспортных поставок по итогам 2022 года.

Предметом беспокойства сельскохозпроизводителей стал рост себестоимости производста зерна на 10-30% при снижении выручки аграриев на 25-35% по причине общемировой ситуации

«В первой декаде февраля в ожидании введения квоты активно отгружалась пшеница в Египет, отгрузки по сравнению с аналогичным периодом 2002 года выросли в 2,7 раза, в Турцию – на 54%. Начались отгрузки в ОАЭ, Бангладеш, Йемен, Пакистан, которых в прошлом году не было. По данным на 1 февраля, отгрузки всех видов зерновых превысили уровень прошлого года на 13%, а по пшенице - на 17%», - рассказала «Ъ-Кубань» директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина.

По ее словам, несмотря на погодные условия начала февраля, отгрузка через российские порты Азово-Черноморского бассейна продолжала расти, показатели по сравнению с началом 2022 года выросли в среднем на 15-22%, рейдовая перевалка - на 26%. «То есть, спрос на достаточно высоком уровне, мы видим активный рост экспорта. Поддержку спросу оказывает ценовая конкурентоспособность», - говорит госпожа Тюрина.

На сегодняшний день, по данным РСЗ, российская пшеница относительно европейской торгуется, в среднем, на $19 за тонну дешевле, в январе ценовое преимущество составляло порядка $35 за тонну. Цена за тонну пшеницы четвертого класса на FOB сегодня составляет $300-305, Франция продает такое же зерно за $326.

Низкая цена пшеницы, по словам Елены Тюриной, с одной стороны является преимуществом, с другой – предметом беспокойства прежде всего производителей, которые в текущем сельхозсезоне выручают за зерно на 25-35% меньше при росте себестоимости в зависимости от региона на 10-30%. «Снижение рентабельности производителя – уязвимый момент для рынка, но о перспективах цен на следующий сезон судить пока рано. При этом некоторым послаблением можно считать снижение экспортной пошлины на зерно с $86 до 64 за тонну», - отмечает эксперт.

В минсельхозе Кубани не стали прогнозировать уровень цен на зерно в 2023 году, отметив, что его стоимость во многом зависит от общемировой ситуации на зерновом рынке, в частности валовом производстве. По данным министерства, в 2022 году Краснодарский край экспортировал 12 млн тонн зерновых, из них 5 млн тонн – пшеница. Основные импортеры – Турция, Египет и Иран.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что если в прошлом году производители сдавали зерно трейдерам по 18 руб. за 1 кг, то сегодня реализация продукции за 13-14 руб. является удачей. В основном, по его словам, приходится продавать дешевле.

«Когда вводились пошлины на зерно, нам говорили, что это вернется производителю в виде субсидий. Фактически возвращается ничтожный процент. Мы предлагаем увеличить интервенционные закупки, снять ограничения на вывоз зерна за рубеж, отменить пошлины и в итоге обеспечить достойные цены не только для трейдеров, но и для производителей, чтобы цена продовольственной пшеницы четвертого класса была хотя бы 15 руб. за 1 кг», - резюмировал господин Шипулин.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram