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Коммерсантъ FM
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Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора венецианского университета

Председатель Российского военно-исторического (РВИО) и помощник президента Владимир Мединский сообщил, что его лишили звания почетного профессора в венецианском университете Universitа Ca Foscari. Господин Мединский получил письмо из университета, в котором его уведомили о лишении звания.

«Получил забавное письмо из Universit Ca' Foscari Venezia (Италия) — об отзыве у меня звания "Почетный профессор". Инициативно когда-то присвоили (никого не просил)), теперь инициативно отзывают»,— написал господин Мединский в Telegram.

Как сообщил господин Мединский, ученой степени его лишили потому, что он «играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну».

Звание почетного профессора Universit Ca' Foscari Venezia Владимиру Мединскому присвоили 15 мая 2014 года. В том же году сетевое общество «Диссернет» провело экспертизу диссертации Владимира Мединского. По данным общества, в нем содержались значительные заимствования.

В связи с этим четыре профессора Universit Ca' Foscari Venezia выступили против присуждения такого звания господину Мединскому. Проректор по культуре и отношениям с научными и культурными учреждениями университета Сильвия Бурини, вручавшая ему диплом почетного профессора, подала в отставку после того, как 200 профессоров и около тысячи итальянских студентов написали петицию с требованием уволить ее.

Анастасия Ларина

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