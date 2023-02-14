Безаварийное следствие

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Федоровского района области Алексея Наумова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2021 году господин Наумов разрешил демонтировать два многоквартирных дома без признания их аварийными. В результате, по версии следствия, районный бюджет потерял более 7 млн руб., а также были нарушены права имеющих на это жилье граждан. Алексей Наумов не признает вину во вменяемых ему ­преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственное управление СКР по Саратовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Федоровского района региона Алексея Наумова. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследованием занимался Ершовский межрайонный отдел ре­гионального СУ СКР.

Как сообщили в следственном управлении, силовики полагают, что в сентябре 2021 года Алексей Наумов предложил индивидуальным предпринимателям демонтировать два многоквартирных дома в селе Мунино Федоровского района Саратовской области. При этом на тот момент дома не были признаны аварийными, а принятие решений о распоряжении имуществом муниципального образования, в том числе и этих двух домов, в полномочия главы Федоровского района не входило.

Осенью 2021 года, ориентировочно с 1 октября по 30 ноября, предприниматели, не знавшие о том, что указания главы района незаконны, демонтировали дома как аварийные, на этот момент в них никто не проживал. С какой целью снесли строения, следствие не уточняет.

«Результатом стали причиненный муниципальному образованию значительный материальный ущерб в размере более 7 млн руб., а также нарушение прав и законных интересов граждан, имеющих право на проживание в квартирах в связи с заключенными договорами»,— отметили в следственном управлении.

По данным следствия, глава района знал, что в его полномочия принятие решений по распоряжению имуществом муниципального образования не входит. Все время предварительного расследования Алексей Наумов находился под стражей.

О возбуждении уголовного дела по факту сноса домов в Мунино стало известно еще в мае прошлого года, его фигурантом Алексей Наумов стал только в сентябре. До этого подозреваемых в деле не было. Заявителем по делу выступил глава администрации Мунинского муниципального образования Борис Гасейнов, который сообщил в правоохранительные органы, что в снесенных под видом аварийных домах были зарегистрированы люди, а часть квартир была приватизирована.

В июне этого года он написал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором сообщил о сносе домов, в также попросил взять под личный контроль расследование уголовного дела о превышении полномочий.

Он рассказал, что сначала написал заявление в полицию Мокроуса, но «проверка по нему велась вызывающе долго» и «полицейские всем видом давали понять, что не заинтересованы в ее проведении».

«Все обстоятельства произошедшего и показания многочисленных свидетелей прямо указывают на то, что преступление было совершено по прямому указанию главы Федоровского района Алексея Наумова, но органы следствия упорно не хотят это замечать. Логично, что данный факт вызывает у жителей района не только огромное удивление, непонимание, но и возмущение»,— рассказал главе СКР Борис Гасейнов.

Он также отметил, что после возбуждения дела господин Наумов, «пользуясь своей должностью и используя личные связи и административный ресурс», влияет на ход следствия и оказывает давление на свидетелей и на него лично.

После возбуждения уголовного дела глава района, со слов господина Гасейнова, лишил его доплат к заработной плате.

После того как Алексею Наумову было предъявлено обвинение, он был уволен с поста главы района, его сменил Алексей Стрельников, до этого возглавлявший Энгельсский район Саратовской области.

Если суд признает вину господина Наумова, ему грозит лишение свободы на срок 3–10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Сам бывший глава Федоровского района вину не признает.

Адвокат Алексея Наумова Дмитрий Тахиров сказал «Ъ», что его доверитель настаивает на том, что не давал указаний на снос домов, кроме того, по словам защитника, никакого вреда снос строений не нанес. «На момент демонтажа зданий существовало заключение профильной комиссии Мунинского муниципального образования, согласно которому дома были признаны аварийными, их реконструкция нецелесообразна и рекомендуется их снос. Однако позже появилось решение суда, который признал, что заключение комиссии принято с процессуальными нарушениями. Но на момент сноса никто не мог знать, что такое решение появится»,— пояснил господин Тахиров.

Сергей Петунин