Прокуратура не пустила на парковки

Члены комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской облдумы будут дорабатывать законопроект о новых градостроительных нормативах, которые предложило областное правительство. На внеочередном заседании комитета законопроект раскритиковала прокуратура. По мнению надзорного ведомства, минстрой без объяснения причин предложил занизить нормативы по машино-местам для многоквартирных домов. У депутатов тоже возникли вопросы к разработчикам. Участники рынка согласны с тем, что регион нуждается в градостроительных нормативах, а новостройки должны быть обеспечены ­парковками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В саратовском правительстве предложили уменьшить количество стоянок возле новостроек

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ В саратовском правительстве предложили уменьшить количество стоянок возле новостроек

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Прокуратура Саратовской области раскритиковала изменения в градостроительные нормативы, разработанные региональным правительством. Проект поправок рассмотрели на внеочередном заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики облдумы. Чиновники предложили в условиях сложившейся застройки при проектировании многоквартирных домов предусматривать парковки не дальше чем 150 м от подъездов жилых домов и не допускать размещения транспортных средств на улицах. Поправками устанавливаются расстояния от новых жилых домов до детсадов (не более 300 м) и до школ (до 500 м).

Презентацию поправок вел министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов. В частности, он остановился изменениях количества машино-мест в новостройках. Для жилья бизнес-класса планируется установить норматив 1,4 машины на одну квартиру, при строительстве стандартного жилья — одно машино-место на квартиру, для муниципального жилья — 0,7 машино-места, при специализированной застройке — 0,5 машино-места на квартиру.

Представитель прокуратуры Иван Гусев указал на занижение установленных Министерством строительства РФ параметров. Федеральным нормативом для жилья бизнес-класса рекомендуется два машино-места на квартиру, для стандартного жилья — 1,2 машино-места, для муниципального жилья — одно машино-место.

Господин Гусев добавил, что федеральные нормативы носят рекомендательный характер, но «любое отступление от федеральных правил должно быть обосновано, такого обоснования в прокуратуру не поступало». Никто из присутствовавших на заседании комитета представителей обладминистрации не смог объяснить занижение федеральных ­параметров.

У депутатов также возникли вопросы к предложенным показателям. Коммунист Александр Анидалов спросил, предусматривается ли приведение старой застройки к новым нормативам. Сергей Соколов ответил, что нормативами это не предусмотрено, но муниципалитет может при необходимости изменить вид разрешенного использования земли после сноса аварийного дома и построить там муниципальную ­парковку.

Председатель комитета Александр Бурмак предложил создать при комитете профильную рабочую группу, которая займется усовершенствованием предложенных нормативов.

«Нельзя принимать нормативы, если есть их недопонимание со стороны депутатов, жителей или надзорных органов. Недопустимы нормативы, которые не предусматривают соцобъектов в шаговой доступности и парковок. Важно обсудить все эти вопросы еще раз, доработать нормативы с тем, чтобы они создавали условия для развития территорий»,— цитирует господина Бурмака пресс-служба облдумы. Его предложение поддержали.

О том, что Саратовская облдума рассмотрит поправки в градостроительные нормы, предложенные правительством региона, в январе сообщил Александр Бурмак. «Системный подход к комплексной застройке в городских нормативных актах и региональных законах» предложил закрепить спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вы своей задачей ставите строительство коммерческого жилья, но забываете при этом о социальной сфере. Любая комплексная застройка должна включать в себя и школы, и поликлиники, и детские сады. Но без системного подхода, без вас, без мэра, без депутатов городского и областного уровня здесь не обойтись. Надо, чтобы все это было отражено и в городских нормативах, и в региональных законах»,— обратился господин Володин в январе на тот момент к министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву.

Бывший глава гильдии строителей Торговопромышленной палаты Саратовской области, гендиректор строительной компании ООО «Лафит плюс» Борис Чернодед уверен, что власти должны не только принять градостроительные нормативы, но и контролировать их соблюдение и предупреждать возможные нарушения. «Я считаю, что нормативы быть должны и особенно они должны быть четко прописаны по машино-местам. Я знаю, что не во всех городах есть такая проблема, но в Саратове бывает так, что застройщик строит 25этажную свечку на 500 квартир и предусматривает подземный паркинг на 20 машин и парковку во дворе мест на 10. И в итоге вокруг этого дома все улицы заполнены автомобилями. При строительстве дома застройщик должен предусматривать участок под парковку хотя бы из расчета одно машино-место на квартиру. Нет такого участка, не строй 25 этажей, строй меньше, столько, сколько можешь обеспечить парковками»,— предложил эксперт.

При этом ответственность за строительство соц­объектов господин Чернодед предлагает не возлагать на застройщика, так как последний обязан получить разрешение на строительство в муниципалитете и там, несмотря на малое число машино-мест, его ­получает.

Сергей Петунин