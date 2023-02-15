Ритейлеры охладели к складам

Переориентация грузопотоков и высокая база предыдущих лет привела к резкому падению активности ритейлеров на складском рынке Санкт-Петербурга. Спрос на площади со стороны отрасли, которая несколько лет была основным драйвером этого сегмента, сократился более чем в пять раз, до 56 тыс. кв. м. Перспектив для восстановления спроса на склады до прежнего уровня нет, поскольку участники рынка уже удовлетворили свои потребности, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти со стороны ритейла в 2022 году сократился в 5,6 раз к предыдущему году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти со стороны ритейла в 2022 году сократился в 5,6 раз к предыдущему году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти со стороны ритейла в 2022 году сократился в 5,6 раз к предыдущему году и составил 56 тыс. кв. м, подсчитали в IBC Real Estate. В Nikoliers говорят о сокращении доли торговых и дистрибуторских компаний в структуре региональных сделок более чем в три раза — с 79% до 24%. По данным Maris, активность ритейлеров на местном рынке год к году сократилась на 82%.

Подобная динамика связана с изменениями внешней конъюнктуры и цепочек поставок товаров, в результате чего роль Петербурга как ключевого транспортного узла России стала ослабевать, объясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. После активного наращивания мощностей ритейлеры скорректировали планы по развитию, добавляет старший аналитик департамента исследований Nikoliers Алина Базаева. За последние несколько лет торговые сети и дистрибуторы ввели свыше 500 тыс. кв. м складов в регионе, напоминает она. Кроме того, по данным NF Group, в прошлом году операторы розничной торговли стали основными арендаторами складов, заняв 77% в структуре сделок на местном рынке.

В сети «Магнит» рассказали «Ъ-СПб», что действующего распределительного центра в Тосненском районе Ленобласти (62 тыс. кв. м) достаточно для снабжения магазинов и строительство нового склада пока не планируется. В «Ленте» также сообщили «Ъ-СПб», что им хватает действующих мощностей (118 тыс. кв. м). В X5 Group не ответили на запрос «Ъ-СПб».

Потенциальные покупатели и арендаторы сейчас рассматривают площади исходя из текущих нужд и не стремятся брать их «про запас», утверждает госпожа Базаева. Спрос на аренду складов со стороны продовольственных сетей в Петербурге и Ленобласти по итогам 2022 незначительно вырос, непродовольственных ритейлеров — сократился в полтора раза, оценивает партнер Bright Rich | CORFAC International Евгений Титаренко.

Компании электронной торговли уже заняли значительные объемы площадей, которые требуются для покрытия текущих потребностей, констатирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. При этом строительство заявленных ранее проектов, несмотря на экономическую ситуацию и логистические сложности, заморожено не было, подчеркивает госпожа Базаева. В прошлом году были введены два распределительных центра для Ozon (107 тыс. кв. м и 60 тыс. кв. м) и корпус на 97,3 тыс. кв. м, якорным арендатором которого станет «Всеинструменты.ру», уточняет эксперт.

В прошлом году сегмент e-commerce впервые с 2020 года уступил первое место в структуре поглощения компаниям транспортно-логистического сегмента, на который пришлось 33% всех сделок на рынке, замечает господин Титаренко. На втором месте в структуре поглощения были производители непродовольственных товаров, на третьем — непродовольственные сети, добавляет он.

В ближайшее время спрос со стороны ритейла вряд ли вернется на прежний уровень, поскольку острой нехватки складов у них нет, прогнозирует господин Князев. Все запросы, которые поступают от участников рынка, связаны с желанием расположить дополнительный распределительный центр в другой части города, сократив плечо между складом магазинами и потребителями (в случае доставки на дом), резюмирует аналитик.

Константин Куркин