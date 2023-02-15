Ритейлеры охладели к складам

Переориентация грузопотоков и высокая база предыдущих лет привела к резкому падению активности ритейлеров на складском рынке Санкт-Петербурга. Спрос на площади со стороны отрасли, которая несколько лет была основным драйвером этого сегмента, сократился более чем в пять раз, до 56 тыс. кв. м. Перспектив для восстановления спроса на склады до прежнего уровня нет, поскольку участники рынка уже удовлетворили свои потребности, полагают эксперты.
Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти со стороны ритейла в 2022 году сократился в 5,6 раз к предыдущему году
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Спрос на склады в Петербурге и Ленобласти со стороны ритейла в 2022 году сократился в 5,6 раз к предыдущему году и составил 56 тыс. кв. м, подсчитали в IBC Real Estate. В Nikoliers говорят о сокращении доли торговых и дистрибуторских компаний в структуре региональных сделок более чем в три раза — с 79% до 24%. По данным Maris, активность ритейлеров на местном рынке год к году сократилась на 82%.
Подобная динамика связана с изменениями внешней конъюнктуры и цепочек поставок товаров, в результате чего роль Петербурга как ключевого транспортного узла России стала ослабевать, объясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. После активного наращивания мощностей ритейлеры скорректировали планы по развитию, добавляет старший аналитик департамента исследований Nikoliers Алина Базаева. За последние несколько лет торговые сети и дистрибуторы ввели свыше 500 тыс. кв. м складов в регионе, напоминает она. Кроме того, по данным NF Group, в прошлом году операторы розничной торговли стали основными арендаторами складов, заняв 77% в структуре сделок на местном рынке.
В сети «Магнит» рассказали «Ъ-СПб», что действующего распределительного центра в Тосненском районе Ленобласти (62 тыс. кв. м) достаточно для снабжения магазинов и строительство нового склада пока не планируется. В «Ленте» также сообщили «Ъ-СПб», что им хватает действующих мощностей (118 тыс. кв. м). В X5 Group не ответили на запрос «Ъ-СПб».
Потенциальные покупатели и арендаторы сейчас рассматривают площади исходя из текущих нужд и не стремятся брать их «про запас», утверждает госпожа Базаева. Спрос на аренду складов со стороны продовольственных сетей в Петербурге и Ленобласти по итогам 2022 незначительно вырос, непродовольственных ритейлеров — сократился в полтора раза, оценивает партнер Bright Rich | CORFAC International Евгений Титаренко.
Компании электронной торговли уже заняли значительные объемы площадей, которые требуются для покрытия текущих потребностей, констатирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. При этом строительство заявленных ранее проектов, несмотря на экономическую ситуацию и логистические сложности, заморожено не было, подчеркивает госпожа Базаева. В прошлом году были введены два распределительных центра для Ozon (107 тыс. кв. м и 60 тыс. кв. м) и корпус на 97,3 тыс. кв. м, якорным арендатором которого станет «Всеинструменты.ру», уточняет эксперт.
В прошлом году сегмент e-commerce впервые с 2020 года уступил первое место в структуре поглощения компаниям транспортно-логистического сегмента, на который пришлось 33% всех сделок на рынке, замечает господин Титаренко. На втором месте в структуре поглощения были производители непродовольственных товаров, на третьем — непродовольственные сети, добавляет он.
В ближайшее время спрос со стороны ритейла вряд ли вернется на прежний уровень, поскольку острой нехватки складов у них нет, прогнозирует господин Князев. Все запросы, которые поступают от участников рынка, связаны с желанием расположить дополнительный распределительный центр в другой части города, сократив плечо между складом магазинами и потребителями (в случае доставки на дом), резюмирует аналитик.