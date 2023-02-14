РБК узнал о покупке «Совкомбанком» портфеля рассрочки «Хоум Кредита»

«Совкомбанк» договорился с «Хоум Кредит» о покупке портфеля карт рассрочки «Свобода». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близкие к сторонам сделки. Новых клиентов переведут на карты «Халва». Это первая сделка «Совкомбанка» после того, как он попал под санкции.

Один из источников РБК сообщил, что «Совкомбанк» предложил «Хоум Кредиту» выкупить карты «Свобода» осенью 2022 года. Факт соглашения подтвердили председатель правления «Хоум Кредита» Александр Скабара и первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Клиентам «Хоум Кредита», у которых есть карты «Свобода», предложат перейти на карту «Халва» на льготных условиях, сообщил Сергей Хотимский. По словам Александра Скабара, «Хоум Кредит» решил закрыть направление карт рассрочки, поскольку этот продукт не является основным, а его поддерживание требует больших операционных и других ресурсов. Он сообщил, что банк решил сосредоточиться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без процентов».

В июле 2020 года «Совкомбанк» купил карты рассрочки QIWI «Совесть». Присоединение портфеля «Свободы» к «Халве» Сергей Хотимский назвал «логичным продолжением консолидации».

Анастасия Ларина