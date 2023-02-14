Ferrari представила новый болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда Scuderia Ferrari представила гоночный болид Ferrari SF-23, с которой итальянский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

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Фото: Scuderia Ferrari Ferrari SF-23

Фото: Scuderia Ferrari

Новая машина представляет собой существенно модернизированный болид Ferrari F1-75, с которым команда добилась вице-чемпионства в Кубке конструкторов по итогам сезона-2022. Модель Ferrari SF-23 получила ряд технических доработок, которые должны сделать машину еще быстрее.

С точки зрения дизайна ливрея нового болида Scuderia Ferrari выполнена в фирменном стиле машин последних лет. Основным цветом выбран матовый темно-красный оттенок, который дополняют элементы черного цвета. Как и других болидов 2023 года, часть элементов кузова выполнена из неокрашенного углепластика ради снижения массы автомобиля.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Scuderia Ferrari в чемпионате мира будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший.

Максим Вершинин

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