McLaren показал новый болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда McLaren F1 Team представила гоночный болид McLaren MCL60, с которой британский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран McLaren MCL60

Фото: McLaren F1 Team McLaren MCL60

Фото: McLaren F1 Team

В рамках презентации, прошедшей в Великобритании на базе коллектива, команда показала построенную для 2023 года машину. Болид, который назван в честь 60-летнего юбилея McLaren Racing, окрашен в фирменный оранжевый цвет, дополняют который элементы голубого оттенка.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами McLaren F1 Team в чемпионате мира будут британский гонщик Ландо Норрис и дебютант Формулы 1 австралиец Оскар Пиастри.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK