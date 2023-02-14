Полиция Берна оцепила центральную площадь города из-за подозрительного мужчины

В швейцарском Берне полиция оцепила центральную площадь города Бундесплац, на которой располагаются госучреждения. Правоохранительные органы сообщают о подозрительном мужчине. Он был задержан.

Как сообщили в Twitter швейцарской полиции, задержание связано с «подозрительным поведением мужчины». Детали не уточняются. Площадь Бундесплац и прилегающие к ней улицы закрыты, в том числе для движения транспорта. В полиции также сообщают о «подозрительном автомобиле» на площади. Обстоятельства выясняются.

Несколько зданий на площади эвакуируются. Полиция призвала граждан обходить Бундесплац.