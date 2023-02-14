Пермские сельхозпредприятия продолжают сотрудничать со странами ЕС

Агрофирма «Острожка» из Оханска, занимающаяся органическим сельским хозяйством (без применения минеральных удобрений и пестицидов) в 2022 году продала в страны Европейского Союза свою продукцию на сумму 550 тыс. евро или около 44 млн руб. Об этом рассказал директор и совладелец компании Николай Таскаев на круглом столе «АПК Прикамья: точки развития», проходившем в рамках выставки-форума сельскохозяйственной техники «Агротехнологии». Он уточнил, что на экспорт предприятие отгружает в основном гречиху и лен. Главными рынками сбыта для «Острожки» в прошлом году, по словам бизнесмена, стали Литва и Германия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница агрофирмы «Острожка» в «ВКонтакте» Фото: страница агрофирмы «Острожка» в «ВКонтакте»

Господин Таскаев отметил, что после введения санкций против РФ ситуация осложнилась: возникли трудности с логистикой и получением оплаты товара. Однако, по словам директора агрофирмы, проблемы удалось преодолеть, и страны Европы по-прежнему готовы покупать выращенные «Острожкой» культуры. «Звонят и просят нашу продукцию, готовы платить за нее рублями. Дело в том, что европейский рынок органических продуктов очень емкий. Если у нас эта тема только зарождается, то там она актуальна уже около 50 лет. Потребление таких продуктов на Западе продолжает расти огромными темпами, из-за чего они сами не успевают их произвести»,— пояснил Николай Таскаев.

На случай, если экспорт продукции в страны ЕС станет невозможным, предприятие сейчас ищет новые рынки сбыта. «Прорабатываем несколько направлений. Это Юго-Восточная Азия, Китай, Саудовская Аравия»,— рассказал предприниматель.

ООО «Агрофирма “Острожка”» было зарегистрировано в 2014 году в селе Острожка, расположенном в Оханском районе Пермского края. Предприятие выращивает зерновые культуры и многолетние травы, а также занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции под брендом «Из Острожки». С 2017 года компания работает по принципам органического сельского хозяйства. В 2019-м получила органический сертификат по стандартам стран ЕС, что дало ей возможность продавать свою продукцию в страны Европы. По данным Kartoteka.ru, основным учредителем «Острожки» является господин Таскаев, владеющий 71,2% долей в уставном капитале общества, 13,1% принадлежит Ольге Поповой, 8,5% — Лидии Соловьевой, 4,2% — Николаю Селькову и 3% — Виктору Зеленину. В 2021 году выручка компании составила 128,2 млн руб., чистая прибыль — 20,7 млн руб.