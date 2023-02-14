В Воронеже дошло до суда дело об обмане покупателей БАДов на 99 млн рублей

Советский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело против двух участников организованной преступной группы о 168 эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 69 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в городской прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение.

Имена фигурантов не раскрываются. По версии следствия, с августа 2018 по май 2021 года они звонили жителям разных регионов, используя доступ к информационной базе покупателей биологически активных добавок (БАД) и колл-центр. При разговорах обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали граждан в возможности получить денежные компенсации за ранее приобретенные некачественные БАДы «при условии оплаты расходов, связанных с ее получением».

Полученные средства фигуранты обналичивали и передавали их соучастникам преступлений «для последующего распределения преступного дохода». Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

По данным прокуратуры, двум обвиняемым удалось обмануть 237 человек. Потерпевшие перевели им более 99 млн руб., подсчитали в ведомстве.

Одновременно с обвинительным заключением прокуратура предъявила иски о взыскании с фигурантов ущерба. Это сделано в интересах пожилых и социально незащищенных граждан.

Александр Прытков

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