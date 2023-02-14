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Конференция «Ъ-Юг» о потребительском ритейле пройдет в Ставрополе 17 февраля

Конференцию «Ритейл: новые вызовы – новые возможности» проведет «Коммерсантъ Юг России» в Ставрополе. Мероприятие стартует на площадке отеля Pellegreen 17 февраля в 11:00.

В рамках конференции планируется подвести итоги 2022 года в сфере продовольственного ритейла Юга России и Северного Кавказа. Участники обсудят ключевые тренды и события, влияющие на состояние рынка в новых экономических условиях, а также постараются спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли.

В мероприятии примут участие министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов, вроп заместителя губернатора Волгоградской области Наталья Стрельцова, заместитель министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Олег Быкадоров, врио министра экономики и торговли Республики Калмыкии Наталия Ганжигаева. Также на конференции будут присутствовать представители крупного регионального бизнеса и финансовые эксперты.

Программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

Анастасия Назарова

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