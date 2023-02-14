24 воронежских школьника приняли участие в профориентационном мероприятии Нововоронежской АЭС

24 учащихся МБОУ «Лицей №2» города Воронежа побывали на Нововоронежской АЭС в рамках профориентационного мероприятия, приуроченного ко Дню российской науки.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Программа визита началась с демонстрации виртуального технического тура по Нововоронежской атомной станции и показа одной из экспозиций Музея НВ АЭС, расположенного в Информационном центре НВ АЭС. Затем школьники поучаствовали в открытой презентации о проводимой на атомной станции работе со студентами, где могли задать любые вопросы специалисту отдела развития персонала.

«Устраивая такие мероприятия, мы преследуем сразу несколько важных целей. Во-первых, нам необходимо заранее позаботиться о следующих поколениях сотрудников Нововоронежской АЭС. Школьники сейчас – будущие работники атомной станции. Также наша прямая обязанность – повышение уровня информированности населения по вопросам использования атомной энергии, экологической и промышленной безопасности таких объектов, проведение разъяснительной работы. Мы помогаем как детям, знакомя их со спецификой работы на атомных станциях, так и себе, привлекая будущих квалифицированных специалистов», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

Последним пунктом мероприятия стал круглый стол с преподавателями Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ). Там же гости смогли посетить учебные классы, мастерские, лаборатории, библиотеку и музей.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы познакомить школьников с профессиями. Это особенно актуально сейчас, поскольку в текущем году политехнический колледж трансформируется в институт. Мы реагируем на потребность в увеличении числа подготовленных высококвалифицированных кадров, в том числе и для атомной отрасли. Сотрудничество Нововоронежского политехнического колледжа с Концерном «Росэнергоатом», с Нововоронежской АЭС способствует поднятию общего уровня образования в регионе», – сказала и.о. директора НВПК Елена Булатова.

Каждый год объекты Нововоронежской АЭС в рамках профориентационных и тематических мероприятий посещают в среднем около 2300 школьников. За почти шестьдесят лет побывать на атомной станции смогли около 135 тысяч ребят.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.