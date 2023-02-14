Агрохолдинг «СТЕПЬ» и «Аэромакс» тестируют новую систему управления агродроном

На территории сельхозпредприятия в Ставропольском крае прошло тестирование программного обеспечения, которое ляжет в основу проекта по созданию российского агродрона. Проект реализуется компанией «Аэромакс» в тесном сотрудничестве с Агрохолдингом «СТЕПЬ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Возможности нового цифрового решения и потенциал его применения для сельского хозяйства специалисты Агрохолдинга «СТЕПЬ» оценили положительно. Тестовые работы прошли на сельхозугодьях площадью в несколько гектаров. Во время испытаний оценивалась точность внесения и равномерность распыления средств защиты растений (СЗР). По итогам тестов на полях Агрохолдинга программное обеспечение позволило спланировать и произвести автономный полет агродрона, аппарат аппарат успешно следовал заданному маршруту, удерживал требуемую высоту, корректировал траекторию с учетом препятствий и осуществил точечное внесение биологических средств защиты растений.

Разработка системы управления агродроном является наиболее важным этапом, от которого зависит эффективность конечного продукта. Следующим этапом после тестирования программного обеспечения станет завершение работ по созданию агродрона полностью на российской платформе.

Квадрокоптеры эффективны при использовании сельхозпроизводителями в отрасли растениеводства. С их помощью проводят обработку полей средствами защиты растений, мониторят состояние посевов, контролируют технологические процессы, проводят аэрофотосъёмку полей. Все это оптимизирует агротехнологические процессы и позволяет снизить издержки.

Проект по созданию российского агродрона – не первый совместный проект компаний. Летом прошлого года прошли успешные тестирования дронопорта, разработанного «Аэромакс» по заказу Агрохолдинга «СТЕПЬ». Устройство представляет собой станцию базирования для автоматической зарядки коптеров и дистанционной передачи им полетных заданий. Масштабное внедрение разработки позволит автоматизировать и централизовать управление беспилотными летательными аппаратами, исключив выезд пилотов на место.

Алиса Сазанова, директор центра исследования и разработки компании «Аэромакс»:

«Аэромакс» находится в активной фазе разработки отечественного агродрона. Сегодня мы протестировали программное обеспечение, требования к которому формировались в тесном сотрудничестве с Агрохолдингом «СТЕПЬ». Это взаимодействие помогает создать продукт, который в полной мере удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей. Сейчас специалисты изготавливают элементы корпуса, работают над силовой установкой и бортовым радиоэлектронным оборудованием. Представить готовый продукт мы планируем уже через несколько месяцев».

Сергей Косогор, директор R&D центра Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно внедряет новые технологии и уже несколько лет реализует программу импортозамещения. Совместные разработки с партнерами задают тренды на рынке АПК. Все успешные проекты поступают в промышленное производство и становятся доступны для широкого круга сельхозпроизводителей. Таким образом, наши инвестиции дают дополнительный стимул для развития цифровизации сельского хозяйства и активного перехода на российские средства производства. Мы убеждены, что проект по созданию нового агродрона будет крайне востребован на рынке и чрезвычайно актуален».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. «Аэромакс» — одна из ведущих российских компаний на рынке гражданской беспилотной авиации и цифровых геоинформационных платформ. «Аэромакс» разрабатывает и производит гражданские беспилотные воздушные суда, целевые нагрузки к ним, средства навигации и наземного управления. Также компания развивает собственные IT-решения для обработки полученных данных. Оказывает комплексные услуги с применением беспилотных авиационных систем в более чем 50 регионах страны в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»