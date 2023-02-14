Бюджет Петербурга потерял 2 млрд рублей из-за контрафактного табака

Потери бюджета Санкт-Петербурга от продажи нелегального табака достигли 2 млрд руб. по итогам 2022 года. Это следует из исследования АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», передает «Деловой. Петербург».

Уровень незаконного оборота табачной продукции в среднем в России составляет около 12%. Наибольший показатель зафиксировали в Южном федеральном округе –– 19,4%, в то время как в Петербурге и Ленобласти это 18,8 и 18,9% соответственно. Наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, ввезенные из стран членов ЕАЭС. На рынке доминирует продукция из Белоруссии (88,4%) и Армения (8,4%).

В начале декабря «Ъ-СПб» рассказывал, что полицейские нашли почти 74 тонны нелегального табака в Петербурге.

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