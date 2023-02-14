На Крымском мосту завершили асфальтирование новых пролетов

Специалисты Росавтодора с опережением графика закончили укладку асфальтобетона на четырех новых пролетах Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона началась утром 14 февраля и завершилась к 15 часам. При выполнении работ задействовали звено спецтехники из семи катков и одного асфальтоукладчика.

«Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку», - отметили в Росавтодоре.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Из-за него произошло частичное обрушение нескольких автомобильных пролетов и повреждение железнодорожной части моста.

Татьяна Ручкина

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