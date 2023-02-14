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Жителя Удмуртии осудили за продажу переданного для ремонта автомобиля

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя Сюмсинского района, которого признали виновным в растрате и подделке официального документа (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, жертвой преступления стала жительница Москвы, которая передала мужчине автомобиль стоимостью 900 тыс. руб. для ремонта.

Установлено, что из-за финансовых проблем мужчина подделал договор купли-продажи между ним и собственником, после чего продал вверенный ему автомобиль. Впоследствии транспорт обнаружили и изъяли у жителя Балезинского района.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на два года.

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