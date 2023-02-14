Начальнику отдела ГИБДД в Бавлинском районе предъявили обвинение во взяточничестве

В Татарстане 36-летнему главе отделения ГИБДД по Бавлинскому району предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Следствие считает, что в феврале к полицейскому пришел местный житель, попросив того помочь забрать машину со спецстоянки и не отдавать права, которых его лишили за отказ от медосвидетельствования. ДАнные услуги глава отделения ГИБДД оценил в 45 тыс. руб. и порекомендовал тому написать заявление об утере водительского удостоверения и оставить сам документ у себя. Полицейский пообещал решить все проблемы, если мужчину остановят полицейские, уточнили в комитете.

Позже местный житель обратился в правоохранительные органы, и полицейского задержали с поличным. Сейчас он находится под домашним арестом.

"Ъ-Казань"