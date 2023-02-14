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В Самаре осудили чиновника, лесничего и бизнесмена за коррупционную схему

В Самаре вынесли приговор бывшему руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, лесничему ГКУ СО «Самарские лесничества» и руководителю ООО «Арчтэк». Они обвиняются в совершении коррупционного преступления, сообщает СУ СК РФ по региону.

Чиновник регионального минлесхоза осужден за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ), лесничий — за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), бизнесмен — за дачу взятки (ст. 291.1 УК РФ).

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области заключило в октябре 2021 года договор купли-продажи с ООО «Арчтэк». Коммерческая организация приобретала древесину, полученную после изъятия земельных участков для государственных нужд в связи со строительством Климовского моста через Волгу. Одним из условий соглашения был вывоз древесины в течение 30 дней. В противном случае ООО «Арчтэк» должно было выплачивать неустойку продавцу за каждый день просрочки. Нарушив сроки, руководитель фирмы обратился к знакомому лесничему с просьбой не составлять акт обследования земельного участка, на котором складировалась древесина, не рассчитывать сумму неустойки и не направление в адрес организации претензии за нарушение сроков вывоза складированной древесины. За это полагалось вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Половину суммы взятки лесничий передал чиновнику регионального минлесхоза. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по региону.

Промышленный районный суд Самары приговорил чиновника регионального минлесхоза к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. лесничего ГКУ СО «Самарские лесничества» — к полутора года лишения свободы с испытательным сроком на полтора года. Сызранский районный суд назначил руководителю ООО «Арчтэк» штраф в доход государства в размере 300 тыс. руб.

Андрей Сазонов

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