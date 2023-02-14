«Тинькофф» запустил платформу для брокерского обслуживания юридических лиц— «Инвестиции для бизнеса». Платформа позволяет компаниям открыть брокерский счет онлайн и дает доступ к биржевым инструментам. Все операции совершаются в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». На первом этапе компаниям доступны биржевые овернайты. В дальнейшем будет возможность конвертировать валюты по биржевому курсу, инвестировать в акции, облигации, хеджировать валютные риски, автоматизировать отчетность.

Ford Motor объявила о намерении в ближайшие три года сократить около 3,8 тыс. своих сотрудников в Европе. Это примерно 11% от общего европейского штата компании. Практически все увольнения придутся на две страны — Германию и Великобританию, где находятся крупнейшие заводы автоконцерна.

Банк «Дом.РФ» повысил процентные ставки по вкладу-конструктору «Мой Дом» в китайской валюте. Максимальная доходность 2,6% доступна при сроке размещения на три года без пополнения и снятия. Минимальная сумма вклада в китайской валюте в банке «Дом.РФ» — 500 юаней.