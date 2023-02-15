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Коммерсантъ FM
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Кто есть и кого не надо

Юрий Литвиненко об IT-грамотности российской судебной системы

Российские правообладатели блокируют пиратский контент в интернете через суд. Но определенный пласт решений, последнее из которых принято на днях, проявляет разницу между тем, как работает интернет на практике, и тем, как его представляет себе судебная система. Мосгорсуд 13 февраля удовлетворил иск ТНТ, касающийся распространения нелегальных копий сериала «Битва экстрасенсов», к американской Cloudflare.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поиск по картотеке арбитражных дел позволяет понять, что Cloudflare — частый ответчик в делах о защите авторских прав в интернете: с начала 2022 года в Мосгорсуд поступило более 100 исков к ней. Мотивировочная часть последнего решения еще не опубликована, но в предыдущих решениях прослеживается единая логика: судьи, исходя из данных whois (протокол, позволяющий запрашивать у регистраторов данные о домене), признают Cloudflare хостером, то есть площадкой, где размещается незаконный контент.

Те, кому приходилось хотя бы раз публиковать сайты, могут удивиться подобной интерпретации. Cloudflare нельзя назвать хостером: я не могу разместить сайт на его серверах напрямую. Серверы Cloudflare служат «прослойкой» между сервером, на котором, собственно, находится сайт, и посетителями. Это помогает защищаться от DDoS-атак и перегрузок, ускорять загрузку контента, а в некоторых случаях — облегчать переезд сайта между серверами или владельцами. Протокол whois и система баз данных, которые его используют, исторически задумывались как нечто вроде телефонного справочника. В эпоху сервисов, подобных Cloudflare, они так не работают. Запрос whois выдает информацию не о всей цепочке ресурсов, а лишь о первом ее элементе, подчас чисто техническом.

Конечно, в заявлениях истцов можно увидеть логику: раз Cloudflare хранит контент, пусть и временно, то должна быть ответственна за него. Однако найти подобную логику в других сомнительных применениях whois в российских судах не получается. В июне 2022 года Роскомнадзор предъявлял в мировом суде в Москве данные whois как доказательство, что Google и Likeme якобы обрабатывают персональные данные россиян не на территории РФ. Тогда суд оштрафовал компании на 1,5 млн руб. каждую. Но whois даже в теории не позволяет узнать, например, политику обработки персональных данных компании или ее внутреннюю сетевую организацию.

Предположу, что истории с whois — это не исключение и участники судебных процессов используют и другие технические инструменты не по назначению. На проблему уже обращают внимание в Госдуме: депутат Антон Немкин недавно говорил о подготовке поправок, которые вводили бы в стране институт судебных IT-экспертов. Аналогичный законопроект в 2018 году не дошел до второго чтения. Но с тех пор число громких судебных дел с участием технологических компаний серьезно выросло.

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