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Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Казани потушен — МЧС

В Казани спасатели потушили пожар на складе с резинотехническими изделиями. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, инцидент произошел на улице Архангельская, 14. Сообщение об этом поступило в 12:00. Пожарные установили, что загорелась часть здания, которое поделено на автосервис и склад, вспыхнули сами резинотехнические изделия в помещении. В 13:20 пожар был локализован, еще через 36 минут было ликвидировано открытое горение.

Причина ЧП уточняется. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 800 кв. м.

"Ъ-Казань"

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