Квартальная прибыль Toshiba упала на 88%

Японская компания Toshiba опубликовала данные по итогам третьего квартала и девяти месяцев текущего финансового года и сообщила об отставке главного операционного директора. Операционная прибыль Toshiba в третьем квартале упала на 87,5%, до ¥5,3 млрд ($40,4 млн), что намного хуже прогнозов аналитиков. По итогам девяти месяцев операционная прибыль составила $61 млн, в то время как годом ранее за тот же период этот показатель достигал $663 млн.

За слабыми результатами стоит резкий спад спроса на продукцию некоторых подразделений Toshiba, особенно подразделения по производству жестких дисков, из-за режима экономии бизнеса и потребителей в условиях рецессии, а также сказался дефицит чипов. Кроме того, Toshiba списала $77 млн из-за падения стоимости акций своего подразделения Toshiba TEC. Учитывая ситуацию, компания понизила — уже второй раз за несколько месяцев — прогнозы по операционной прибыли на весь финансовый год, который закончится в марте. Теперь в Toshiba прогнозируют этот показатель на уровне $720 млн, в то время как прежде ожидалось $946 млн.

Отставка главного операционного директора стала еще одной негативной новостью. Горо Янасэ подал в отставку после того, как аудиторская проверка выявила, что в 2019 году, будучи членом руководства одного из подразделений, он регулярно подавал заявки на компенсацию расходов на мероприятия развлекательного характера, однако не указывал в документах имена тех, кто в них участвовал. Это нарушает требования компании. Преемник господина Янасэ пока не выбран.

Последние 10 лет деятельность Toshiba, созданной 146 лет назад, была сопряжена с многочисленными проблемами и скандалами. После скандала с финансовой отчетностью в 2015 году и проблем с американским подразделением Westinghouse Electric в 2017-м Toshiba сменила руководство и запустила масштабную реструктуризацию. Принятые меры позволили компании вернуться к прибыли.

Год назад Toshiba получила предложение о покупке от инвестфонда CVC Capital Partners. Объем сделки мог составить около $20 млрд. Однако сделка не состоялась, так как совет директоров «постановил от нее отказаться». В феврале нынешнего года корпорация обнародовала планы разделения на две компании в рамках стратегического развития и с целью восстановления падающих в последние годы продаж. Однако акционеры Toshiba не поддержали эти планы руководства. После этого компания выставила себя на продажу. На прошлой неделе свое предложение представил консорциум компаний во главе с частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Финансовые детали предложения не раскрываются. Его условия должны получить сначала одобрение совета директоров Toshiba и акционеров-активистов.

Акции Toshiba на Токийской бирже сегодня упали на 0,42%. За последние полгода акции компании подешевели на 14%.

Алена Миклашевская