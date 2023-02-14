УФАС решило не наказывать нефтяников за прошлогодний рост цен на дизельное топливо

Региональное управление антимонопольной службы сегодня отчиталось об итогах проверки цен на топливо со стороны основной сети АЗС в Прикамье (контролирует 70% АЗС) – ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мониторинг велся в период с декабря 2022 года, уточнила пресс-служба ведомства. Он не зафиксировал изменения цен на автомобильные бензины – они не изменялись с 20 ноября 2022 года.

В конце декабря УФАС заметило, что ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» резко увеличило стоимость дизельного топлива. По данным антимонопольного ведомства, с середины сентября цены на него в Прикамье выросли на 9,9%. УФАС заявило, что нашло в действиях оператора признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Сейчас же в управлении заявляют, что «рынок нефтепродуктов является конкурентным и на него не распространяется государственное регулирование цен. Участники рынка самостоятельно принимают решение об изменении стоимости на топливо в зависимости от конъюнктуры рынка» - говорится в сообщении ведомства.

«Динамика изменения розничных цен на дизельное топливо на АЗС ЛУКОЙЛ соответствует динамике изменения закупочных и биржевых цен» - подчеркнули в УФАС. В итоге управление не выявило нарушений антимонопольного законодательства в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по повышению цен на дизельное топливо в октябре-декабре 2022 года.

Напомним, год назад УФАС возбудило в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» антимонопольное дело из-за резкого роста стоимости автомобильных бензинов в регионе в IV квартале 2021 года. Тогда цена на бензины АИ-92 и АИ-95 поднималась чаще раза в неделю, и в итоге они подорожали в среднем на 2,5 руб. за литр. В результате рост цен признали необоснованным, и компанию оштрафовали на 650 тыс. руб.